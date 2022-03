Putins psychologisches Profil : „Putins Kindheit hat ihn geprägt“

Everhard von Groote ist Diplom-Psychologe und arbeitet er als Verhandlungscoach in Düsseldorf. Foto: Ulrich Schepp

Der Düsseldorfer Psychologe Everhard von Groote erklärt im Interview das Persönlichkeitsprofil des russischen Präsidenten, seinen Machtanspruch und warum sein Alter den Konflikt verschärft.

Everhard von Groote ist Diplom-Psychologe und Verhandlungscoach in Düsseldorf. Zuvor arbeitete er als Polizeipsychologe und befasste sich dort unter anderem mit Profiling. Im Gespräch mit unserer Redaktion analysiert mögliche Beweggründe für das Verhalten des russischen Präsidenten, das viele für irrational halten.

Die Welt rätselt, was den russischen Präsidenten treibt. Wie wurde Putin, was er ist?

Everhard von Groote Hier lohnt ein Blick in Putins Kindheit. Sie hat ihn geprägt. Sein dominanter und kühler Vater hatte hohe Anforderungen an seinen Sohn. Der lernte im Hof der Leningrader Arbeitersiedlung, in der er aufwuchs, früh, sich gegen überlegene Gleichaltrige mit Gewalt zu wehren. Hier zeigt sich sehr klar die wichtigste Facette seiner Persönlichkeit: Die Psychologie nennt dieses Muster „dominant“. Solche Menschen genießen die Macht, andere zu lenken und zu dominieren. Bedingungsloser Gehorsam und Respekt werden von ihnen eingefordert.

Woher rührt sein Machtanspruch?

Von Groote Das dominante Persönlichkeitsmuster kommt häufig in Kombination mit einem narzisstisch, selbstbezogen, ehrgeizigen Muster vor. Es ist bei Putin bereits früh zu erkennen und bildet sich oft bei abwesenden oder strengen und kühlen Vätern heraus. Mit diesem Muster verbunden ist ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein sowie eine hohe Kränkbarkeit. In diesem Persönlichkeitsstil könnte auch Putins Körperkult und sein ausgeprägter Hang zur Selbstinszenierung begründet sein.

Putins bisheriger Feldzug basiert auf der unrealistischen Annahme, er könnte die Ukraine im Handstreich einnehmen. Mitglieder seines Führungsteams, die an der Mission zweifelten, hat er mundtot gemacht, indem er sie öffentlich vorführte.

Von Groote Persönlichkeitspsychologisch finden sich bei Putin, wenn auch in milderer Ausprägung, Züge eines so genannten „sadistischen Vollstreckers“, der glaubt, das Recht zu haben, andere zu kontrollieren und gegebenenfalls zu bestrafen. Er fühlt sich gewissermaßen als das Über-Ich der Gesellschaft, mit quasi unbegrenzten Macht- und Strafbefugnissen.

Putin mit nacktem Oberkörper hoch zu Pferd oder Judo-Gegner niederwerfend – solche selbstherrlichen Bilder sind längst passé. Der Präsident altert…

Von Groote Für ihn als dominanter Typ ist das ein gravierendes Problem. Der Dominante will Kontrolle, auch physische Kontrolle. Putin wird im Oktober 70 Jahre alt. Er merkt jetzt, dass seine körperlichen Kräfte nachlassen. Man sieht ihn kaum noch gehend oder stehend. Vielleicht gibt es da schon medizinische Einschränkungen, die sich nicht so leicht beheben lassen, wie Schönheitsreparaturen im Gesicht, denen sich der Kremlchef offenbar vor Jahren unterzogen hat. Der physische Verfall verstärkt vermutlich noch einmal seinen latenten Verfolgungswahn, seine latente Paranoia. Die kompensiert er nun mit der Demonstration militärischer Stärke. Leider so, dass man in der Ukraine noch Schlimmeres befürchten muss.

Wie schätzen Sie Putins aktuelle Befindlichkeit ein? Ein wütender Kriegsherr scheint noch unkalkulierbarer.

Von Groote Unkalkulierbar erscheint mir Putin letztlich nicht, obwohl er natürlich schwer darunter leidet, dass sein Vorstoß in die Ukraine steckengeblieben ist. Das letzte, was Russland international in die Waagschale werfen konnte, war seine angsteinflößende Armee. Die wirkt jetzt nicht mehr so überzeugend. Aber auch Putin ist klar, dass er irgendwann Schadensbegrenzung betreiben muss.

Dann wäre es jetzt ein günstiger Moment für den Westen, Putin wieder zu erreichen?

Von Groote Darauf gibt es keine einfache Antwort. Es zeigt sich aber schon jetzt, dass Putin keineswegs völlig irrational handelt, sondern durchaus kalkuliert. Er registriert sehr genau, dass es nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Ich denke, er ist prinzipiell gesprächsbereit – auch zu hochrangigen Gesprächen.

Hat der Westen die Be- und Empfindlichkeit Russlands nach dem Untergang der Sowjetunion unterschätzt?

Von Groote Gerade für jemanden wie Putin, der Russland wieder zu einer Weltmacht machen will, war es zutiefst verletzend, wenn sein Land als Regionalmacht bezeichnet wurde, wie etwa vom früheren US-Präsidenten Barack Obama. Außerdem hat Putin mehr als einmal betont, dass er sich von der Nato-Osterweiterung bedroht fühlt. Verständlich aus Sicht von jemandem, der so gestrickt ist wie er.

Wobei das ein typisches Putin-Narrativ ist. In Wahrheit gab es zu keiner Zeit Aufforderungen der Nato an ehemalige Staaten des Warschauer Pakts, sich dem westlichen Bündnis anzuschließen. Es lief genau andersherum.

Von Groote Das ist korrekt. Und Putin hat darüber hinaus den Konflikt in der Ostukraine über Jahre am Köcheln gehalten, weil er wusste, dass militärische Spannungen zu einem Nachbarland ein Hindernis für einen Nato-Beitritts-Kandidaten bilden würden. Ich glaube nicht, dass stärkere Signale des Westens, mit einer Nato-Aufnahme der Ukraine sei keine Bedrohung für Russland verbunden, beruhigend auf Putin gewirkt hätten. Sie wären bei ihm auf taube Ohren gestoßen. Er sieht die Welt so, wie er sie sehen möchte.

Was erwarten Sie im schlimmsten Fall?