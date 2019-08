Mit Verlaub : Ein Hoch auf Schwarz-Rot-Gold

Demokraten marschieren mit Antidemokraten. Unsere Flagge ist dabei unerwünscht.

Am 12. Juli 2019, zwei Tage vor dem Nationalfeiertag der Franzosen: Am Rathaus der reizvollen Grenzstadt Menton verweisen neun Fahnen in Blau-Weiß-Rot auf zweierlei: das bevorstehende Fest und den Stolz unserer Nachbarn auf ihre Tricolore. Zum Vergleich eine pointierte Bemerkung des Verfassungsrechtlers Udo di Fabio: „Nur Kleingartenvereine und AfD-Sympathisanten hissen noch Schwarz-Rot-Gold.“ Zusatz meinerseits: „Schwarz-Rot-Gold“ wird allein noch bei Nebensächlichkeiten wie einem Fußball-Länderspiel von Neuer, Reuss und Co. geduldet. Ansonsten gilt: ignorieren oder so wie jüngst bei einer Demo in Dresden für unerwünscht erklären. Nachdem Roman Herzog 1994 von der Bundesversammlung in Berlin zum Staatsoberhaupt gewählt worden war, wünschte er sich einen unverkrampften Patriotismus. 25 Jahre später kann man resümieren: Ziel verfehlt.