US-Wahl : „Trump ist der Friedenspräsident meiner Generation“

Der Hannoveraner Benjamin Wolfmeier ist Anhänger der US-Republikaner und Sprecher der Republicans Overseas in Deutschland. Foto: BW

Hannover Obamas Politik hat ihn abgeschreckt. Also suchte sich der Hannoveraner Benjamin Wolfmeier eine neue politische Heimat – und wurde Anhänger der Republikaner. Heute macht er sogar Wahlkampf für Trump – in Deutschland.

Benjamin Wolfmeier gibt sich zu erkennen. An seiner Jacke trägt er einen Trump-Button, im Sommer lief er mit einer Kappe der Republikaner durch die Gegend. Politischen Diskussionen weicht er nicht aus, will gerade in Deutschland einen anderen Blick auf den amerikanischen Präsdidenten und dessen Partei ermöglichen. Darum ist er auch in der deutschen Sektion der Republicans Overseas, der Republikaner außerhalb der USA, aktiv. Das geht so weit, dass der gelernte Buchhändler, der inzwischen in einer Aufzugsfirma in Hannover arbeitet, sich Urlaub genommen hat, um in den letzten Tagen vor der Wahl in den USA Wahlkampf für Donald Trump zu machen. In Deutschland. Er reist durch die Republik, hält Vorträge, spricht mit Menschen auf der Straße, die seine Republikaner-Zeichen erkennen und ihm „böse Blicke“ zuwerfen. „Ich finde das nicht schlimm“, sagt Wolfmeier, „ich gehe auf die Leute zu, und wenn ich ihnen etwa erkläre, dass es innerhalb der Republikaner unterschiedliche Strömungen gibt, dass nicht alle Republikaner evangelikal oder sogar rechtsradikal sind, kommen viele ins Nachdenken.“

Dabei war Wolfmeier lange Demokrat. Seine Mutter stammte aus Manhatten. Er selbst ist in Berlin geboren, deutscher Staatsbürger, verbrachte aber regelmäßig Zeit bei der Familie in den USA und bewegte sich dann in liberalen Demokratenkreisen. Auch sein deutscher Vater steht politisch links. Doch Wolfmeier fühlte sich irgendwann nicht mehr wohl bei den Demokraten. Obamas Außen- und Wirtschaftspolitik fand er falsch, die Haltung der Demokraten zu Themen wie Abtreibung und Migration lehnte er ab. „Da hab ich mir eine neue politische Heimat gesucht“, sagt Wolfmeier. 2010 war das. Seitdem ist er Republikaner.

Überzeugend findet er zum Beispiel Trumps Wirtschaftspolitik und nennt die guten Zahlen an der Börse, niedrigste Arbeitslosenquote vor Corona, Steuersenkung für die Mittelklasse. Wendet man ein, dass von Trumps Steuerpolitik die Superreichen am meisten profitieren, verweist er auf Steuerprivilegien für Alleinerziehende, auf die Einführung von Mutterschutz und Elternzeit, auf die Zahl von Selbstständigen unter afroamerikanischen Staatsbürgern, die unter Trump stark gestiegen ist. Auch in der Außenpolitik lässt er nichts auf Trump kommen. „Er ist der Friedenspräsident meiner Generation“, sagt Wolfmeier und verweist auf das Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, auf die Friedensabkommen etwa zwischen Israel und den Vereinigten arabischen Emiraten, auf den Rückzug amerikanischer Truppen aus Afghanistan. „Die Amerikaner wollen nicht mehr Weltpolizei spielen“, sagt Wolfmeier, „für die betroffenen Länder mag das teils schwierig sein, aber sie müssen beginnen, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.“

Selbst die ablehnende Haltung weiter Teile seiner Partei zu Homosexualität mindert Wolfmeiers Begeisterung nicht, obwohl er selbst schwul ist. „Ich als Mensch habe selbst bei evangelikalen Freunden nie Ablehnung erfahren. Es geht bei dieser Frage eher um das Recht auf Heirat und Adoption für Homosexuelle“, sagt Wolfmeier, „wenn Parteifreunde das für falsch halten, kann ich das als politische Einstellung akzeptieren.“ Für ihn sei das eine Frage der Toleranz, solange er als Person nicht diskreditiert werde. „Ich definiere mich ja nicht nur über mein Schwulsein, ich als Person bin ja sehr viel mehr“, sagt er.

Kritik an Trumps Management der Coronakrise, das ihn vielleicht die Wiederwahl kosten wird, kontert Wolfmeier mit dem Hinweis, dass bezogen auf die Einwohnerzahl die USA nicht schlechter dastehen als europäische Länder wie Spanien. Verachtende Aussagen gegenüber Frauen oder ethnischen Minderheiten, schiebt Wolfmeier auf den Stil des älteren Ostküsten-Geschäftsmanns. „Das ist nicht mein Stil, aber Trump ist nun mal ein New Yorker, da geht man ruppiger miteinander um“, sagt Wolfmeier. Trump tue, was er sage. Er habe eine Justizreform durchgesetzt, die etwa Kleinkriminelle weniger drakonisch verfolge und ihnen anders als früher das Wahlrecht nicht entziehe. Trump sei ein völlig neuer Präsidententypus, weil er eben kein Berufspolitiker sei. Er entlasse Leute, wenn sie nicht die erwartete Leistung brächten, da sei er ganz Unternehmer. Das verstöre das politische Establishment, doch genau das sei ja gut.