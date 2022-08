Kunstfreiheit und Zeitgeist : Sollten die Ärzte weiter „Elke“ spielen?

Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte, Farin Urlaub (v. l.), Bela B und Rod Gonzales bei einem Konzert vor Corona. Foto: dpa/Axel Heimken

Meinung Düsseldorf In den 1980er Jahren war das beleidigende Liebeslied an eine dicke Frau ein Hit. Fans der Ärzte wollen es bei Konzerten immer noch hören. Doch die scheinen den Spaß daran verloren zu haben. Was das mit Selbstzensur zu tun hat. Und was nicht.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Dieser Rocksong beschleunigt in ziemlich kurzer Zeit, lässt sich bestens mitgrölen und hat einen ironischen Text, der auch vor mehr als 30 Jahren schon provoziert hat. Kein Wunder also, dass „Elke“ von der Band Die Ärzte Ende der 1980er Jahre ein Hit wurde, der auch heute noch zieht. Doch bei ihrem Konzert am Sonntag in Berlin haben Die Ärzte das Lied nicht gespielt. Als Fans mit Rufen aus dem Publikum den Song forderten, soll Sänger Farin Urlaub gesagt haben, „Elke“ sei „fatshaming und misogyn“, so etwas spielten sie nicht mehr, das sei „letztes Jahrtausend“. Zumindest berichtet das eine Konzertbesucherin beim Kurznachrichtendienst Twitter – und hat damit zahlreiche Reaktionen provoziert. Manche halten den Song für frauenfeindlich und eine Beleidigung übergewichtiger Menschen und hielten es für richtig, wenn die Ärzte ihn bewusst nicht mehr spielten. Andere wittern Selbstzensur und sehen Provokationen, auch wenn sie wehtun, durch die Kunstfreiheit gedeckt – zumal bei einer Punkband.

Farin Urlaub von Die Ärzte hat sich in Interviews schon öfter zu „Elke“ geäußert und gesagt, das Lied sei „totgespielt“ und „einfach durch“, anders als bei anderen Liedern lasse sich auch keine neue Perspektive mehr finden, um den Song in die Gegenwart zu retten. Während das Lied mit seinen Metal-Riffs musikalisch bestens gealtert ist, wird der Text heute anders wahrgenommen als noch vor drei Jahrzehnten. „Elke“ ist ein Lied über eine sehr dicke Frau, die mit zahlreichen beleidigenden Zuschreibungen beschrieben wird. Bei Erscheinen des Songs konnte man ihn als ironisches Liebeslied verstehen, dessen Sarkasmus nicht wirklich gegen übergewichtige Menschen gerichtet ist, sondern gegen romantisches Gesülze und das, was man „über Frauen sagt“. Mit ihrer pseudo-schmachtenden Liebeserklärung an die „fette Elke“ taten die Ärzte, was Punks machen: ohne Rücksicht auf die Gebote von Erziehung und Höflichkeit guten Geschmack raushauen, was provoziert und den Spaß am Tabubruch feiern.

Doch natürlich geht das in diesem Fall nicht zu Lasten des Establishments, sondern auf Kosten von Menschen, die ohnehin oft abschätzenden Blicken und herabwürdigenden Bemerkungen ausgesetzt sind. Das Bewusstsein dafür ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Darum scheinen die Ärzte selbst den Song nicht mehr als zeitgemäß zu empfinden. Und natürlich hat es nichts mit Zensur zu tun, wenn eine Band selbst beschließt, ältere Lieder aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zu bringen. Wer will, kann das Lied ja weiter hören oder auch öffentlich abspielen. Die Band selbst aber scheint heute andere Aussagen treffen zu wollen, und das ist ihr gutes Recht.

Dass es trotzdem Aufregung gibt, hat damit zu tun, dass einmal mehr ein Kunstwerk den einen Spaß macht, während die anderen es für moralisch verwerflich halten. Damit gibt es ein moralisches Gefälle, was Debatten immer anheizt und persönlich werden lässt. Es geht dann nicht mehr um die Sache, sondern darum, wer man ist. Zudem lag ja schon in den 1980er Jahren ein Reiz des Songs darin, dass man ihn einfach grölte – trotz der verletzenden Inhalte. Aus Spaß an der Unhöflichkeit. Aus Trotz. Darum gibt es auch dicke Menschen, die ihn super finden oder Frauen, die Elke heißen. Indem sie mitsingen, bekunden sie, dass ironische Beleidigungen ihnen nichts anhaben können. Und dass sie genauso Spaß haben können an der befreienden Kraft des Tabubruchs wie dünne Leute.

Aber es gibt eben auch Menschen, die anders reagieren, Es gibt Elkes, die mit dem Lied gemobbt wurden. Auch Frauen, die berichten, der Song sei ein Faktor auf dem Weg in die Magersucht gewesen. Menschen, die „Elke“ nicht mehr hören wollen, sind nicht schwächer oder selbst schuld, sie fühlen sich von einem Lied mit verletzendem Text, egal wie der gemeint war, einfach verletzt. Das kann einem egal sein. Man kann auch Freude am Ungehörigen haben, gerade in einer Zeit, in der die Achtsamkeit gegenüber Sprache zunimmt und bisweilen in Hysterie umschlägt.