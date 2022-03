Diskriminierung in Schulmaterial : Duisburger Schüler sollten Märchen auf „Kanakisch“ bearbeiten

Die Aufgabe aus dem Schulbuch, die in Duisburg für Aufsehen sorgt.

Düsseldorf/Duisburg Schüler einer Duisburger Schule haben es mit einer diskriminierenden Aufgabenstellung zu tun bekommen. Ein türkischer Elternverein fordert von den Verlagen, ihre Schulbücher zu überarbeiten. Die Verantwortung liegt allerdings noch woanders.

Diesmal ist der Fall an einem Gymnasium in Duisburg aufgetaucht. In einem Text aus dem Klett-Verlag werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, sich mit dem Märchen „Hänsel und Gretel“ zu befassen, allerdings verfasst in einer derben Sprache voller Fehler, die als „Kanakisch“ bezeichnet wird. Das Märchen hebt dann so an: „Murat und Aische gehen dursch Wald, auf Suche nach korrekte Feuerholz.“

Das ist ein Aufgabenblatt aus einem Gymnasium in Duisburg.

Nun ist unbestreitbar, dass in bestimmten Einwanderermilieus typische Abwandlungen des Deutschen gesprochen werden. Die Linguisten nennen das Ethnolekt. Es gibt zahlreiche Parodien über diese Art des Sprechens. Es gibt Komiker und Rapper, die bewusst solchen Slang aufgreifen, damit Zugehörigkeit signalisieren oder Distanz zur Mehrheitsgesellschaft. Man kann das lustig finden oder nicht. Entsprechende Shows, Texte, Lieder konsumieren oder nicht. In einer freien Gesellschaft bleibt das zum Glück jedem selbst überlassen.

Doch natürlich ist es etwas Anderes, wenn in einer staatlichen Institution wie der Schule ein bekanntes Märchen in grob falsches Deutsch übersetzt und diese defizitär wahrgenommene Sprache einer migrantischen Gruppe zugeschrieben wird, die auch noch als „Kanaken“ tituliert wird. Auch dieser Begriff hat eine eigene Geschichte, ist einerseits ein Schimpfwort, wird von manchen Menschen aber selbstbewusst aufgegriffen und ironisch-trotzig zur Selbstbezeichnung verwendet. All das kann man thematisieren im Unterricht, und wie eine Sprecherin der Bezirksregierung auf Anfrage erklärte, sei der Text in Duisburg im Deutschunterricht für eine 9. Klasse als zusätzliches Material in der mehrwöchigen Unterrichtsreihe „Nachdenken über Sprache – Sprachgebrauch, Sprachwandel, Sprachkritik” eingesetzt worden. Die Klasse habe selbst vorgeschlagen, auch über den deutsch-türkischen Ethnolekt zu sprechen. Trotzdem missbilligt die Schulaufsicht den Einsatz des Textes. Er sei im Vorfeld gerade im Hinblick auf die Schülerschaft mit hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund nicht ausreichend auf die möglichen Wirkungen hinterfragt worden. Der Text werde für den Einsatz im Unterricht als ungeeignet angesehen und zukünftig nicht mehr verwandt.

Unabhängig von der Einbettung in den Duisburger Unterricht bleibt also die Frage, ob Parodien für den Unterricht eine gute Wahl sind, vor allem, wenn sie sich auf pauschale und abwertende Weise über Minderheiten lustig machen. Und welche Berechtigung es hat, einen Ethnolekt von offizieller Schulseite aus „Kanakisch“ zu nennen. Es gab jedenfalls Schüler, die sich über die Aufgabenstellung empört haben. Zumindest berichtet das der Solinger Anwalt Fatih Zingal, der den Fall über seine digitalen Kanäle bekannt gemacht hat. Genau wie vor einigen Wochen bereits die Aufgabenstellung aus dem Philosophieunterricht an einem Gymnasium in Siegburg. Damals schrieb die Föderation türkischer Elternvereine NRW einen offenen Brief an das Schulministerium in NRW und bat um Stellungnahme. Die hat es inzwischen gegeben. Das Ministerium distanzierte sich von der Aufgabenstellung in Siegburg und betonte, dass eine Voraussetzung für die Zulassung von Schulbüchern Diskriminierungfreiheit sei.

Dass nun innerhalb kurzer Zeit der nächste Fall für Irritationen sorgt, zeigt allerdings, dass es in vielen Schulmaterialien „Altlasten“ zu geben scheint. Es zeigt zudem, dass sich Schulbuchtexte sehr gut eignen, um auch in weiteren Kreisen für Empörung zu sorgen. Vor allem, wenn die Irritationen nicht sofort im Unterricht besprochen werden. Denn natürlich ist das auch eine Möglichkeit, mit fragwürdigen Vorlagen umzugehen. So meldete sich nach der Berichterstattung über den Fall in Siegburg eine Lehrerin, die aus dem eigenen Unterricht berichtete. Die Gegenüberstellung zweier Fotos in einem Erdkundebuch hatte in ihrer Klasse für Unmut gesorgt. Auf dem einen waren Menschen aus einem sogenannten Entwicklungsland vor einer ärmlichen Strohhütte zu sehen, auf dem anderen eine westliche Familie mit all ihrem Überfluss. Auch solche Darstellungen beruhen auf Fakten, das Konsumverhalten in Industrieländern ist ein anderes als in Ländern mit geringem Bruttosozialprodukt. Aber vor allem transportieren solche Bilder Stereotype und einseitige Weltbilder. Und es ist keine Frage von Hypersensibilität, wenn solche Darstellungen in einer Gesellschaft, die sich ihrer Vielfalt immer stärker bewusst wird, anecken. Die Lehrerin, die von dem Erdkundebuch berichtete, hat das Befremden einer ihrer Schülerinnen jedenfalls sofort aufgegriffen und im Unterricht thematisiert. So geht es auch. Zur Not.

Die Föderation Türkischer Elternvereine in NRW (Fötev NRW) appelliert nach dem neuerlichen Fall in Duisburg jedenfalls an die Schulbuchverlage, auch ältere Werke kritisch zu prüfen und diskriminierende Inhalte zu überarbeiten. „Wir erwarten allerdings auch von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie Texte und Aufgaben nur dann im Unterricht verwenden, wenn sie damit keine Gruppe innerhalb und außerhalb ihrer Schülerschaft beleidigen, herabwürdigen gar diskriminieren oder Stereotype und Vorurteile bedienen“, sagt Aysun Aydemir, Vorsitzende der Fötev NRW. „Wir wissen, dass viele Lehrerinnen und Lehrer mit den Themen Chancengerechtigkeit und diskriminierende Sprache inzwischen sehr sensibel umgehen, aber die jüngsten negativen Fälle zeigen, dass es eben auch noch andere Beispiele gibt, darum sollte es wohl auch in der Lehrer-Aus- und Fortbildung verstärkt um diese Themen gehen.“