Düsseldorfer Physiker Indra Ghosh Petition gegen Björn Höcke – „Ziel ist, deutlich über die Millionenmarke zu kommen“

Ghosh Ich habe Sorge davor, dass die Demokratie, wie wir sie kennen und schätzen, zunehmend in Bedrängnis gerät. Es gibt Leute, die unser System beseitigen möchten. Deshalb müssen wir als Demokraten jetzt zusammenstehen. Das ist eine wichtige Lehre aus der Vergangenheit und ist für mich eine Verpflichtung nachfolgenden Generationen gegenüber. Ich habe zwei Töchter und ich möchte, dass sie auch in Zukunft in unserer demokratischen Grundordnung weiterleben können.