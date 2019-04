Probleme beim Elektronikkonzern : Druck auf Ceconomy

Der Handelskonzern will sein Handeln stärker am Kunden ausrichten – eine Binsenweisheit. Der Druck auf die neue Führung ist groß.

Spätestens wenn ein Handelskonzern wie Ceconomy verkündet, er wolle das Geschäft stärker am Kunden ausrichten, weiß man, dass in dem Unternehmen etwas fundamental nicht stimmt. Woran bitte schön soll ein Händler sein Handeln ausrichten, wenn nicht an den Menschen, denen er seine Produkte verkaufen will? Wenn solche Binsenweisheiten zum Konzept der Zukunft gehören, hat das vorherige Management komplett versagt.