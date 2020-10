US-Präsident : Donald Trump war unter allen bisherigen US-Präsidenten bei erstem Amtsantritt nachweislich der...?

Donald Trump war unter allen US-Präsidenten beim Amtsantritt der...? Ist er der kleinste, schönste, älteste oder doch eher dümmste US-Präsident der Vereinigten Staaten?

US-Präsident Donald Trump ist der älteste Präsident in der Geschichte des Landes. Sollte Joe Biden am 3. November gewinnen, würde er ihn bei diesem Rekord ablösen: Biden würde noch vor der Amtseinführung am 20. Januar seinen 78. Geburtstag feiern. Zum Zeitpunkt der Wahl 2024 wäre Biden 81 Jahre alt.