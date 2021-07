Umgang mit Impfskeptikern : Unangenehme Wahrheiten

In vielen Impfzentren wie hier in Berlin wird inzwischen ohne Termin geimpft. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Meinung Düsseldorf Für Politiker im Wahlkampf ist die Diskussion über den Umgang mit Impfmuffeln unangenehm. Darum werden manche Wahrheiten gerade lieber nicht offen ausgesprochen. Was das für Folgen hat.

Corona wirft ethische Fragen auf. Und es war absehbar, dass der Debatte über die Priorisierung bei der Impfstoffverteilung eine Diskussion über den Umgang mit Impfunwilligen folgen würde. Doch weil dieses Thema mit vielen unangenehmen Wahrheiten nun in die entscheidende Phase des Wahlkampfs rutscht, hört man viele Phrasen. Etwa die, es dürfe keinen „Impfzwang durch die Hintertür“ geben. Oder das Selbstberuhigungsmantra, man müsse nur „die Schwellen zum Impfangebot senken“, dann werde die Impfwilligkeit schon wieder steigen.

Tatsache ist, dass ein größerer Teil der Bevölkerung sich gerade lieber nicht impfen lassen will. Dahinter müssen gar keine Verschwörungsmythen stehen. Es reicht ein individuelles Kalkül: Impfung ist unangenehm und lässt sich vermeiden, also lässt man es lieber und hofft, sich nicht anzustecken. Dieses Kalkül verändert sich nicht, wenn Impfstände im Supermarkt aufgebaut werden. Und auch nicht durch Appelle, sich zum Schutz derer impfen zu lassen, die es nicht tun können: zum Schutz der Kinder oder vulnerabler Gruppen, die es nach wie vor gibt.

Das Kalkül verändert sich erst, wenn individuelle Nachteile zunehmen. Es ist also reiner Pragmatismus, wenn die Regierung solche Nachteile nun ins Spiel bringt. Wenn willentlich Ungeimpfte Tests künftig bezahlen müssen oder von Großveranstaltungen wie Konzerten oder Fußballspielen ausgeschlossen bleiben, wird das die Bereitschaft steigern, auch widerwillig den Ärmeln hochzurollen. Solche Maßnahmen lassen sich begründen. Warum sollten etwa vermeidbare Kosten durch ewiges Testen der Allgemeinheit aufgebürdet werden? Aber man sollte nicht so tun, als sei das kein „Zwang durch die Hintertür“.

Die Impfquote ist ein Indikator für Verantwortungsbewusstsein und Solidarität in einer Gesellschaft. Beides wird gestärkt, wenn schwierige Debatten ehrlich geführt werden. Das bedeutet, Nachteile für die Ungeimpften als das zu benennen, was sie sind: indirekter Druck auf eine Entscheidung, die individuell bleiben sollte. Und genauso klar zu sagen, was Impfmuffelei bedeutet: die Lasten der Pandemie anderen zu überlassen.