Corona-Pandemie : Digitaler Schub für die Polizei

Düsseldorf Behörden und Wachen erhalten rund 60 Millionen Euro aus dem Rettungsschirm für Folgen der Corona-Pandemie. Die Opposition ist erzürnt über Investitionen in die Palantir-Software. Ermittlungen künftig auch aus dem Homeoffice.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen wird digitaler. Für IT-Systeme, Videokonferenztools, Überwachungssoftware und Computer erhalten die Polizeibehörden insgesamt über 60 Millionen Euro aus dem Rettungsschirm. Dies sei erforderlich, um die Handlungsfähigkeit in Zeiten von Homeoffice aufrechtzuerhalten, hieß es in einem Antrag, der am Donnerstag im Innenausschuss beraten wurde.

Das Gros der Mittel, nämlich mehr als 46 Millionen Euro, soll in die technische Infrastruktur fließen, etwa in den Aufbau eines landesweiten drahtlosen Netzes (WLAN). Auch soll es Beamten ermöglicht werden, aus dem Homeoffice heraus informationstechnische Analysewerkzeuge im Kampf gegen Kinderpornografie, Extremismus und Internetkriminalität zu nutzen und Massendatenauswertungen zu erlauben.

Streit entzündete sich im Innenausschuss an Ausgaben für die Palantir-Software, die geeignet ist, größere Datenmenge auszuwerten, und unter anderem in der Terrorbekämpfung zum Einsatz kommt. Sie wird beispielsweise vom US-Verteidigungsministerium genutzt, aber auch in der Privatwirtschaft, etwa von Hedgefonds. Das NRW-Innenministerium betreibt diese Software zurzeit auf Probe und will hier weitere sieben Millionen Euro investieren. Der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganzke sagte, ihm leuchte nicht ein, warum in diese Software im Zusammenhang mit der Pandemie investiert werden solle: „Palantir soll durch die Hintertür eingeführt werden - ich fühle mich veräppelt“, sagte Ganzke.