Berliner Republik : Die Zyklen der Politik

Berlin Die Parteien betonen ihre Unterschiede – bis zum nächsten Wahlsieg der Mitte.

Nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, unser gesamtes Alltagsleben ist Zyklen unterworfen: die Länge von Rocksäumen, die Farbe von Autos, Urlaubsziele, Ernährungstipps, Frisuren – „das hatten wir schon mal“ oder „kommt alles wieder“ sagen diejenigen mit mehr Lebenserfahrung. In der Politik lassen sich auch Zyklen und Modeerscheinungen finden. Familienbilder von Spitzenpolitikern beispielsweise sind gerade out, während die Zur-Schau-Stellung des eigenen Lebens in sozialen Netzwerken Hochkonjunktur hat.