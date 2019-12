Kolumne Gott und die Welt : Oh du stressige Weihnachtszeit

Köln Das Fest der Geburt Christi wird dort erst richtig schön, wo wir das Leben teilen.

Es ist schon paradox: Wir wünschen uns gegenseitig eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit und wissen doch ganz genau, dass es oft anders kommt. Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass die Tage vor dem Fest viele Familien – und da sind es oft die Mütter – an den Rand eines Nervenzusammenbruchs führen. Denn es ist einfach, zu viel zu organisieren: Welcher Weihnachtstag wird bei wem verbracht? Was gibt es an Heiligabend zu essen, was kommt am ersten Weihnachtstag auf den Tisch? Wer besorgt und wer schmückt die Tanne? Wer kümmert sich um die letzten Geschenke für die Tante?

Aber warum lassen wir zu, dass dieses Fest immer teurer und perfekter werden muss? Orientieren wir uns mehr an der Weihnachtsgeschichte. Da wird kein Konsumfest beschrieben – wohl aber die Sorge um das Naheliegende. Das größte Geschenk an Weihnachten ist ein Kind, in dem Gott selbst Mensch wird und zu uns kommt. In aller Stille und in einfachste Verhältnisse hinein kommt er in unsere Welt. Lassen Sie uns an Weihnachten das Miteinander in den Vordergrund stellen! Weihnachten wird dort schön, wo wir das Leben teilen. Die einen in der Familie, die anderen beim Weihnachts-Singletreff in der Gemeinde, andere als Helferinnen und Helfer im Flüchtlingsheim oder in der Unterkunft für Obdachlose. An Weihnachten sagt Gott: Ich teile das Leben mit dir! Wenn das kein Grund zu feiern ist!