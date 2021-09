Generalversammlung der Vereinten Nationen : Die Ohnmacht der Mächtigen

Meinung Wieder einmal versammeln sich die Vereinten Nationen zu ihrer Vollversammlung, doch die UN sind uneinig und eine Reform des Sicherheitsrates ist überfällig. Deutschland will eine stärkere Rolle

Wieder einmal trifft sich die Welt in New York. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Wenn die Staatenlenker in dieser Woche am East River auftreten, geht es auch um die Ohnmacht der Mächtigen vor den Krisen und Kriegen dieser Zeit. Schwerwiegende Konflikte, die Millionen Menschen Elend gebracht und in die Flucht getrieben haben, sind ungelöst. Afghanistan, Syrien, Libyen, Jemen. Zuletzt stieß die Weltmacht USA – wieder einmal – ihre Verbündeten vor den Kopf, als sie erst ohne Absprache mit den Partnern ein Abkommen mit den radikal-islamischen Taliban zimmerte, das einen fixen Abzugstermin setzte und damit den Religionskriegern größtmögliche Planungssicherheit für deren Vormarsch nach Kabul gab. Im August schließlich schlossen die USA wieder ohne nennenswerte Information an die Partner ihre Botschaft in Kabul und retteten, was und wer zu retten war. Ihr eigener Ruf: reichlich angekratzt.