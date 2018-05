New York: Die USA brechen Völkerrecht

New York

New York Weil der UN-Sicherheitsrat das Abkommen gebilligt hat, ist es verbindlich.

Die US-amerikanische Regierung verletzt mit ihrer Ankündigung, das Atomabkommen mit dem Iran nicht weiter umzusetzen, Völkerrecht. Der JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), wie das Abkommen in der Diplomatensprache heißt, ist für sich genommen zwar rechtlich nicht verbindlich. Allerdings hat der UN-Sicherheitsrat im Juli 2015 den JCPOA als Resolution verabschiedet. Als solche wird das Abkommen verbindlich. Die Verpflichtungen der UN-Mitglieder enden daher nur in zwei Fällen: 2025, wenn das Abkommen zeitlich abläuft - oder durch eine weitere Resolution. Eine solche gibt es indes nicht. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte zutreffend: "Nur der Sicherheitsrat kann dem Abkommen die rechtliche Verbindlichkeit nehmen."