Die Ukraine unter Druck Kiew braucht keinen kriegsmüden Verbündeten

Noch kämpft die Ukraine nicht mit dem Rücken zur Wand, aber sie kämpft mit dem Rücken zum Dnipro. Den Raum von der heutigen Frontlinie im Osten des Landes hin zum größten Fluss der Ukraine muss die Ukraine unbedingt verteidigen, will sie als Staat weiter bestehen. Doch dieser Raum droht zunehmend kleiner zu werden. Wegen des Mangels an Munition und an Luftabwehrsystemen müssen die ukrainischen Streitkräfte, auch zum Schutz der eigenen Soldaten, einzelne Ortschaften im Osten ihres Landes räumen. Ein zunächst taktischer Rückzug. Doch sollten es die russischen Angreifer tatsächlich schaffen, den Dnipro zu überqueren, wäre die Ukraine aller Voraussicht nach verloren. Denn Kreml-Diktator Wladimir Putin verfolgt weiter sein Ziel: Er will das Ende der Ukraine als unabhängiger Staat. Dafür opfert er Zehntausende junger Männer in seinem wahnwitzigen Krieg. Er setzt freigelassene Kriminelle mit dem Versprechen ein, wenn sie sechs Monate an der Front durchhielten, wären sie danach frei. Putins Versprechen sind wie der Rauch über den Schlachtfeldern. Vom Winde verweht.