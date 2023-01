Kampfpanzer für die Ukraine Gepard, Marder und bald auch Leopard

Einen nationalen Alleingang bei der Lieferung von Panzern muss Scholz jedenfalls nicht mehr riskieren. Dieses Argument, das ihn und die SPD bislang daran hinderte, „Marder“ und womöglich bald auch „Leopard“ an die Ukraine abzugeben, zieht nicht mehr. Die Partner in der Nato liefern: Schützenpanzer, Spähpanzer, und wenn man der Ankündigung aus Großbritannien Glauben schenken darf, bald auch Kampfpanzer. Grüne und FDP sind hier in der Ampel die Antreiber in der Koalition, die SPD trägt an ihren Bedenken. Man achte dabei auf die jüngere Reiseroute der deutschen Außenministerin. Erst war Annalena Baerbock im November in Paris, dann stoppte sie vergangene Woche in London. Und nun war sie auch noch in der Ostukraine in Charkiw, ein Zeichen auch in Richtung von Kremlherrscher Wladimir Putin, der sich keine Illusionen von einer nachlassenden Unterstützung des Westens machen soll. Frankreich preschte bei den Schützenpanzern vor, Großbritannien bildet bei der Lieferung von Kampfpanzern die Speerspitze, nun flankiert von Aussagen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba vor Häusertrümmern in Charkiw, die Ukraine brauche Kampfpanzer Made in Germany.