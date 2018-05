Berlin: Die SPD in der Russland-Falle

Berlin Außenminister Maas hat einen Auftrag vom Parteivorstand: Er soll den Dialog mit Moskau suchen.

Sie haben Heiko Maas nicht vorgeladen, so viel Klarheit will SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil doch schaffen, schließlich ist Maas ordentliches Mitglied im Parteivorstand. Man stelle sich vor: Die SPD diskutiert über Russland und bittet ihren Außenminister zum Rapport, wohl gemerkt über jene Politik des Kreml, die Maas, als er gerade im Amt war, als "zunehmend feindselig" beschrieben hatte.

Soeben hat der SPD-Vorstand eine gute Stunde Debatte über die künftige deutsche Russland-Politik hinter sich. Maas hat seine Sicht der Dinge dazu noch einmal dargelegt. Vor Kurzem war er noch zum Antrittsbesuch bei seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau. Kontakte pflegen, Drähte legen. Im September will Lawrow Berlin besuchen. Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, betont, "dass die Atmosphäre jetzt wieder positiv ist". Klingbeil: "Die deutsch-russischen Beziehungen haben für die SPD eine sehr hohe Bedeutung, erst recht in schwierigen Zeiten."