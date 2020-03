Kommentar : Die SPD besser noch nicht abschreiben

Berlin Die politische Stimmung ist so volatil, dass es derzeit keine klaren Favoriten für die nächste Bundestagswahl gibt. Die SPD steckt schon lange in Schwierigkeiten, hoffnungslos ist ihre Lage aber nicht.

Die Umfrageergebnisse für die SPD sind aus Sicht der Genossen deprimierend. Seit nahezu zwei Jahren verharren sie unter 20 Prozent, politische Beben zulasten der Konkurrenz wie zuletzt in der CDU-Führung oder in Thüringen scheinen daran nichts zu ändern. Das liegt an ihrem viel zu langen Auswahlprozess, an wenig charismatischen Vorsitzenden, an wenig mitreißenden Antworten auf Fragen, die die Mitte der Gesellschaft bewegen. Doch bei den anderen Parteien sieht es derzeit nicht viel besser aus. Die Grünen befinden sich zwar weiter im Umfragehoch, haben aber eine ungeklärte Personalfrage in Sachen Spitzen- oder Kanzlerkandidatur vor sich und müssen Kursrichtungen entscheiden: Tendieren sie künftig zu einem Bündnis mit der Union oder zu einem mit SPD und Linken? Es ist zumindest möglich, dass die Stimmung bei den potenziellen Wählern dadurch noch kippen kann. Und der Union droht eine monatelange Führungsschwäche inklusive Richtungsdebatte bei der Flüchtlings- und Klimapolitik, bis auch sie sich für die Bundestagswahl sortiert hat.