CDU-Bundesparteitag 2021 : Die Sorge vorm „Teilzeit-Ministerpräsident“

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek posieren mit dem neuen CDU-Chef. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Düsseldorf In die Gratulationen zur Wahl von Armin Laschet mischt sich von Vertretern aus NRW auch immer wieder die Befürchtung, die Doppelrolle als Ministerpräsident und CDU-Chef könne zu viel sein.

Für gewöhnlich reihen sich nach einer Wahl beim Bundesparteitag die Gratulanten in langen Schlangen auf, um dem neuen Vorsitzenden zur Wahl zu gratulieren. Im zweiten Corona-Jahr ist das selbstverständlich nicht möglich. Und so blieb es bei fernmüdlichen Glückwünschen.

Johannes Winkel, Chef der Jungen Union in NRW, sagte unserer Redaktion, nach einem langen, spannenden und kontroversen Wettbewerb müsse es jetzt heißen: Alle Flügel einbinden, Partei einen und gemeinsam als Team CDU in das Superwahljahr 2021 durchstarten. „Diese alles andere als leichte Aufgabe traue ich Armin Laschet zu, er hat es in Nordrhein-Westfalen bewiesen.“ Friedrich Merz und an Norbert Röttgen attestierte er, dass diese fair gespielt, für ihre Positionen geworben und viel Zuspruch erhalten hätten, im Netz, an der Basis, bei den Bürgern, so Winkel.

„Das war eine spannende Entscheidung, das Ergebnis war knapp, aber ich bin mir sicher, dass die CDU sich nun geschlossen hinter Armin Laschet versammelt“, sagt der Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag und zugleich Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings. Alle drei Kandidaten seien stark gewesen und hätten gute Argumente präsentiert. Laschet habe aber die beste Rede gehalten. „Es ging darum, wem wir als CDU vertrauen, unsere Partei und unser Gesellschaft zusammenzuhalten und die Zukunftsaufgaben Deutschlands zu meistern.“ Dabei habe Laschet überzeugt, so Krings. Er betont zwar, dass es erst mal um die Partei gegangen sei, doch die Kanzlerfrage schwebte klar über diesem virtuellen Parteitag. „Der Parteivorsitz ist nicht nur ein Zwischenschritt zur Kanzlerschaft“, sagt Krings. Es sei naheliegend, dass Laschet darauf den Zugriff habe.

Auch die Opposition im Landtag beglückwünschte den neuen Bundesvorsitzenden: „Ich gratuliere Armin Laschet herzlich zu seiner Wahl als Vorsitzender der Bundes-CDU“, sagte etwa SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty. Die Verantwortung, die diese Aufgabe für ihn mit sich brächte, sei groß. „Ich hoffe sehr, dass er sich dennoch zu 100 Prozent auf sein Amt als Ministerpräsident des einwohnerstärksten Bundeslandes konzentrieren und die Aufgaben hier vor Ort noch erfüllen kann. Einen Teilzeit-Ministerpräsidenten hat das Land nicht verdient und können wir uns in dieser Zeit auch nicht leisten.“

Glückwünsche gekoppelt an weitergehende Forderungen kamen zudem von der Spitze der Grünen in NRW. So erklärten die Parteivorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak gemeinsam mit der Fraktionsspitze, Verena Schäffer und Josefine Paul, Laschet habe große Herausforderungen vor sich, denn er müsse eine gespaltene Union zusammenführen und eine programmatische Klärung vornehmen, wohin die Union zukünftig steuern wolle. „Armin Laschet muss sich nun endlich wieder den Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen und den Sorgen und Nöten der 18 Millionen Menschen unseres Bundeslandes widmen“, so die Spitzen-Grünen aus NRW. Neben der Pandemiebekämpfung sei das die Klimakrise, der klimaneutrale Umbau unserer Wirtschaft und die Herstellung von Bildungsgerechtigkeit.

NRW-Unternehmerpräsident Arndt Kirchhoff sagte, er schätze Armin Laschet als äußerst tatkräftigen und gleichzeitig sehr verlässlichen und besonnenen Politiker. Zudem attestierte er ihm im parteiinternen „erneut große Kämpferqualitäten“. Als Ministerpräsident habe Laschet die wirtschaftspolitische Grundstimmung in NRW spürbar verbessert, so Kirchhoff. „Auch deswegen traue ich ihm zu, das in den letzten Jahren verlorengegangene wirtschaftspolitische Profil der CDU wieder deutlich zu schärfen.“ Das Land brauche wieder mehr Mut zu sozial- und wirtschaftspolitischen Reformen. „Seine ausgleichende und vermittelnde Art kann Armin Laschet dabei sehr helfen, möglichst breite Teile der Gesellschaft für einen solchen Kurs zu gewinnen.“ Er würde sich freuen, wenn Armin Laschet auch Friedrich Merz in sein Team einbinden würde, sagte Kirchhoff.