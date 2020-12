Corona-Pandemie : Schulen in NRW noch fast zu 40 Prozent gefüllt

Düsseldorf Seit Beginn der Woche ist an den Schulen Nordrhein-Westfalens die Präsenzpflicht aufgehoben. In den Jahrgangsstufen eins bis sieben folgten dennoch viele Kinder dem Unterricht lieber im Klassenzimmer.

Trotz Aufhebung der Präsenzpflicht haben in NRW über alle Jahrgangsstufen hinweg noch fast 40 Prozent der Schüler am Unterricht teilgenommen. Zum Stichtag 16. Dezember wurden noch 37,6 Prozent in den Klassenzimmern unterrichtet, wie das NRW-Schulministerium unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte. In der Vorwoche waren es 96,3 Prozent, allerdings galt da noch Anwesenheitspflicht.