Ein Jahrhunderte langer Trend Die Menschheit und der Klimawandel

Dann kam das Öl. Seine Nutzung wuchs im späten 19. Jahrhundert, weil es nicht so arbeitsintensiv war wie Kohle. Beschäftige in letzterer Branche in mehreren westlichen Ländern hatten zum damaligen Zeitpunkt bereits starke Gewerkschaften, wie Geschichtswissenschaftler sagen. Und wie Kohle ließ sich Öl leicht lagern und dazu leichter transportieren, sowohl durch Pipelines, in Tankwagen, Tankschiffen und per Eisenbahn, wie J.R. McNeill, ein Historiker an der Washingtoner Georgetown University, sagt. Und es sei energiereicher als Kohle.