Berlin Die Krise in der Türkei bedroht auch Europa und die Nato - und damit die Ordnung der westlichen Welt.

Die Nato verfügt über keinen Mechanismus einen solchen Streit unter Partnern zu befrieden. Die viel beschworenen gemeinsamen Werte und Interessen in dem Verteidigungsbündnis erweisen sich in dieser Krisensituation als Illusion. Es bleibt zu hoffen, dass der eigentliche Zweck der Nato - das gegenseitige Sicherheitsversprechen - nicht gerade in dieser Lage auf die Probe gestellt wird.

Die Türkei ist für die Nato schon länger ein schwieriger Partner. Insbesondere im Syrien-Krieg gibt es gefährliche Interessenskonflikte: Während die USA mit Hilfe der Kurden den IS in Syrien zurückdrängen, geht die Türkei ihrerseits gegen die Kurden vor, denen sie keine Landgewinne zugestehen will. Der Konflikt der beiden Nato-Länder im Norden Syriens ist brandgefährlich. In beiden Staaten haben hitzköpfige Präsidenten die Oberbefehlsgewalt über das Militär.

Derweil finden sich die Europäer - wie so oft - in der Rolle der hilflosen Zuschauer wieder. Für Europa aber bleibt die Türkei als Partner zentral. Für Deutschland ist das Land am Bosporus kein bedeutender Handelspartner. Großbanken in Spanien, Italien und Frankreich können indes in Not geraten, wenn das türkische Finanzsystem zusammenbrechen sollte. Auch die Rolle der Türkei in Europa als Nato-Partner kann gar nicht überschätzt werden. Geht die Türkei als strategisch-militärisch Verbündeter verloren, rücken die Konflikte im Nahen Osten direkt an Europas Grenzen heran. Und der russische Präsident Putin wäre seinem Ziel ein Stück näher, die westlichen Allianzen auseinanderzutreiben.