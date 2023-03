Geldwäsche-Bekämpfung Grünen fordern mehr Tempo im Kampf gegen Schwarzgeld auf dem Bau

Saleh will nun, dass ein neues Immobilienregister mit den digitalen Grundbüchern verknüpft wird. „Dafür brauchen wir die Bundesländer. So wird nachvollziehbar, wem eine Immobilie gehört und wie sich Eigentumsverhältnisse verändert haben“, sagt Saleh. Die Fertigstellung einer bundesweiten, elektronischen Abfragemöglichkeit der Grundbücher werde aber noch einige Jahre in Anspruch nehmen. „Hier brauchen wir mehr Tempo, aber auch Gründlichkeit“, sagt Saleh. Zudem will der Grüne, dass Hinweisannahmestellen mit anonymen Lösungen zum Schutz von Informanten eingerichtet werden.