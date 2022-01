Führungswechsel bei den Grünen : Dann macht mal!

Abschied nach vier Jahren: Annalena Baerbock und Robert Habeck treten als Vorsitzende der Grünen ab Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Annalena Baerbock und Robert Habeck haben die Grünen zurück in Regierung geführt und treten nach vier Jahren als Vorsitzende ab. Aus der neuen Verantwortung kann für die Partei auch eine Last werden

Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

Die Grünen erneuern sich. Wieder einmal. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind als Vorsitzende nun quasi Geschichte. Ihr Abschied von der Parteispitze kommt einer Zäsur gleich. Nie zuvor in den mittlerweile 42 Jahren Parteigeschichte der Grünen war eine Doppelspitze erfolgreicher als Baerbock und Habeck. Unter ihrer Führung haben die Grünen eine Serie von Wahlerfolgen mit glänzenden Ergebnissen bei Landtagswahlen etwa in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg hingelegt. In Ostdeutschland, wo die Partei über Jahre schwach und ohne richtige Basis war, sind sie mittlerweile in allen fünf Landesparlamenten vertreten, wenn auch mit ausbaufähigen Ergebnissen. Vor allem haben Baerbock und Habeck die Grünen nach 16 Jahren Opposition zurück in die Bundesregierung geführt. Mit einem Rekordergebnis von 14,8 Prozent, zu dessen Wahrheit auch gehört, dass mehr drin gewesen wäre, wenn Baerbock als erste Grünen-Kanzlerkandidatin nicht mit vermeidbaren Fehlern gepatzt hätte. Hätte, hätte…

Ein Grund für den stark gestiegenen Zuwachs bei den Grünen: Baerbock und Habeck haben es geschafft, die traditionell streitlustigen Grünen, die sich oft selbst Wahlchancen gekonnt verbaut hatten, so geschlossen wie nie zuvor für das Ziel einer Rückkehr in die Bundesregierung aufzustellen. Wenn die Grünen unter Baerbock und Habeck etwas geworden sind, dann das: radikal realistisch. Parteilinke wie der ehemalige Bundestags-Fraktionschef Anton Hofreiter haben dies bei der Vergabe von Ministerposten in der neuen Bundesregierung äußerst schmerzhaft zu spüren bekommen. Für Hofreiter ist ein Lebenstraum geplatzt. Der Biologe wäre sehr gerne Bundeslandwirtschaftsminister geworden, musste aber dem ehemaligen Parteichef und Realo Cem Özdemir den Vortritt lassen. Wenn es um Macht und Posten geht, sind die Grünen keinen Deut besser als andere Parteien. Es wird gekämpft bis zur letzten grünen Platzpatrone.