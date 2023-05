Zur Lage der Grünen Partei in der Zwickmühle

Es läuft gerade nicht gut bei den Grünen. Nicht in der Ampel-Koalition im Bund. Nicht in der öffentlichen Wahrnehmung und der eigenen Außendarstellung. Nicht in Umfragen. Grün ist in diesen Tagen vor allem die Hoffnung, dass es besser wird bei den Grünen. Bis zur nächsten Bundestagswahl sind es noch mehr als zwei Jahre. Zeit genug, sich besser zu sortieren. Doch die Grünen sind aktuell eingeklemmt in der Ampel zwischen SPD und FDP, die wunderbar Doppelpass spielen und den Ball an den Grünen vorbeilaufen lassen. Für die Kanzler-Partei SPD sind die Grünen schon lange zur ernsthaften Konkurrenz gewachsen. Olaf Scholz achtet deshalb aufmerksam darauf, den Grünen in der Ampel nicht zu viele Erfolge zu geben. Und die FDP muss nach einer Serie von Niederlagen bei Landtagswahlen vor allem auf sich selbst gucken und versucht dabei, Marktwirtschaft innerhalb der Ampel-Koalition nicht zu einem ökologischen Pflichtprogramm werden zu lassen. Die Grünen erleben innerhalb der Dreier-Koalition im Bund also aktuell harte Konkurrenz.