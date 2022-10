Studie „Ängste der Deutschen“ : Deutsche sorgen sich ums Geld

Die Sorge, dass alles immer teurer wird, treibt viele Menschen um. Foto: dpa/Stephen Shaver

Analyse Düsseldorf Inflation, unbezahlbarer Wohnraum, Wirtschaftseinbruch – das sind laut einer aktuellen Studie im Auftrag der R+V Versicherung die Hauptängste der Deutschen. Das spiegelt die angespannte aktuelle Lage, hält aber auch positive Botschaften parat.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Sorgen um ihr wirtschaftliches Auskommen treiben die Deutschen gerade vor allen anderen Ängsten um. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung, die die R+V Versicherung jedes Jahr in Auftrag gibt. Weite Teile der Bevölkerung fürchten sich im Moment am meisten vor steigenden Lebenshaltungskosten. 67 Prozent der Befragten in der Studie „Die Ängste der Deutschen“ äußerten große Furcht davor, dass alles immer teurer wird.

Auch auf den folgenden Plätzen des Ängste-Rankings folgen wirtschaftliche Nöte: Angst vor kaum noch bezahlbaren Mieten, vor einer schlechteren wirtschaftlichen Lage, vor steigenden Steuern wegen Corona und der Verschuldung anderer EU-Staaten, für die Deutschland womöglich einstehen muss. Erst an sechster Stelle folgt die Angst vor Naturkatastrophen und Extremwetter, danach die Angst davor, dass weltweit immer mehr autoritäre Herrscher an die Macht kommen. Die Befragung wird seit 30 Jahren vorgenommen, zeigt also auch, wie sich die Befürchtungen der Bevölkerung wandeln. Die Furcht vor steigenden Lebenshaltungskosten etwa taucht in den Ängsten der Deutschen immer wieder auf. Schon zwölfmal belegte sie Platz eins bei der Befragung – und damit häufiger als jede andere Sorge. Überraschenderweise ist diese Angst diesmal im Westen mit 69 Prozent erstmals deutlich ausgeprägter als in Ostdeutschland (59 Prozent).

Info Angst vor Rezession, nicht vor Jobverlust Studie „Die Ängste der Deutschen“ ist eine Langzeitstudie. Seit 1992 befragt das R+V-Infocenter jährlich in persönlichen Interviews rund 2.400 Männer und Frauen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung im Alter ab 14 Jahren nach ihren größten politischen, wirtschaftlichen, persönlichen und ökologischen Ängsten. Die repräsentative Umfrage findet immer im Sommer statt – dieses Mal lief sie vom 13. Juni bis 23. August 2022. Ergebnisse unter: www.die-aengste-der-deutschen.de Diskrepanz Während 57 Prozent der Befragten eine Rezession erwarten, fürchtet sich nur jeder Fünfte vor eigener Arbeitslosigkeit. Auch in diesem Punkt scheinen die Ängste der Deutschen die aktuelle Nachrichtenlage zu spiegeln, weil zwar viel von schlechten Wirtschaftsprognosen und Fachkräftemangel zu hören ist, aber bisher nichts von hochschnellenden Arbeitslosenzahlen.

Obwohl den Deutschen vielfach nachgesagt wird, sie seien oft getrieben von irrationalen Ängsten, der sogenannten „German Angst“, zeigt die aktuelle Befragung, die im Sommer erhoben wurde, wie sich die konkrete, akuelle Lage in realistischen Sorgen niederschlägt. Die spürbare Inflation und die schlechten Wirtschaftsprognosen werden wenig überraschend von einer großen Mehrheit der Bevölkerung auch als bedrohlich wahrgenommen und prägen ihren Blick in die Zukunft. In diesem Punkt zeigt sich das Land auch durchaus geeint. Die Sorge um den eigenen Wohlstand – und damit die Angst, dass das Leben womöglich nicht so weitergehen kann, wie man es mag und gewöhnt ist, verbindet also viele Menschen. Erst bei der Frage, wie Politik und wie jeder Einzelne darauf reagieren sollte, scheinen die Risse durchs Land zu gehen.

Natürlich kann man die Dominanz wirtschaftlicher Ängste materialistisch nennen. Die Studie scheint Brechts Diagnose zu belegen, erst komme das Fressen, dann die Moral. Schließlich sind die Ängste vor Wohlstandsverlusten größer als etwa Befürchtungen zur Zukunft des Planeten oder der politischen Entwicklung weltweit. Selbst die Angst vor Corona landet inzwischen auf einem hinteren Platz. Doch ist diese Verteilung der eigenen Angstkapazitäten nachvollziehbar und durchaus rational. Schon Brecht wusste, dass sich mit vollem Magen besser über ethische Fragen diskutieren lässt. Anscheinend haben die Bürger deutlich das Gefühl, sie müssten die Herausforderungen der Zukunft selbst bestehen – und dafür wirtschaftlich bestmöglich gewappnet sein. Ihr Problembewusstsein etwa beim Thema Klima ist nämlich ebenfalls gewachsen: Im Jahresvergleich nehmen die Befürchtungen wegen Wetterextremen und Umwelt deutlich zu – die Angst vor dem wirtschaftlichen Absturz nur noch mehr.

Auch die Ursachen der wirtschaftlichen Turbulenzen haben die Deutschen durchaus im Blick, wie ein anderer Wert aus dem Vorjahresvergleich zeigt: Die Kriegsangst ist extrem gestiegen – um 26 Prozentpunkte: Einen ähnlich großen Anstieg gab es zuletzt 1999 infolge des Kosovo-Krieges. Damals schnellte sie von 24 Prozent auf 60 Prozent. Die Sorge, dass es in Deutschland durch Migration zu Spannungen kommt, lässt dagegen spürbar nach.

Inflation, Rezession, Krieg in Europa, das alles sorgt dafür, dass die Deutschen 2022 insgesamt besorgter sind als etwa während der Pandemie. Der Angstindex – der Durchschnitt aller abgefragten Sorgen – steigt um sechs Prozentpunkte und erreicht das höchste Niveau seit vier Jahren.

Spannend ist, dass es bei der Gewichtung der eigenen Ängste durchaus Unterschiede zwischen den Generationen gibt. Die Jugend scheint sehr viel politischer zu denken als ältere Generationen. Bei den 14- bis 19-Jährigen steht die Furcht vor autoritären Herrschern nämlich an erster Stelle. Auch der Klimawandel landet bei ihnen unter den drei größten Ängsten. Alle älteren Altersgruppen fürchten an erster Stelle die Inflation. Einig sind sich alle Generationen in ihrer Sorge um die Bezahlbarkeit von Wohnraum.