Kolumne: Berliner Republik : Die Grenzen der Basisdemokratie

Berlin Mit ihrer andauernden Selbstbeschäftigung schadet sich die SPD.

Nun schreiten die rund 425.000 Sozialdemokraten also zur Urne, um ein Duo für die Führung der Partei zu bestimmen. Ein Akt der Stärke, wie es die SPD-Parteizentrale in Berlin weiszumachen versucht, ist diese Wahl nicht. Eher ein Akt der Verzweiflung.

Zu Zeiten von Willy Brandt, Helmut Schmidt (der nie Parteichef war) und Gerhard Schröder hat die SPD jene Leute in die erste Reihe gestellt, die nach rationalen Kriterien in ihrer Zeit am besten geeignet waren, das Land zu führen. Ja, manches ist in Hinterzimmern entschieden worden. Es war aber oft genug zum Nutzen der Partei und des Landes. Mittlerweile herrscht aus Angst vor eigenen Entscheidungen des Spitzenpersonals Beliebigkeit. So lässt sich kein Staat machen. Spitzenpersonal wird dafür gewählt, Verantwortung zu übernehmen.