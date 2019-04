Kolumne: Gesellschaftskunde : Propheten von heute

Meinung Düsseldorf „Fridays for Future“ polarisiert. So sehr, dass selbst Bischöfen die Worte verdreht werden.

Beachtliche Erregung hat vor einigen Tagen Berlins Erzbischof Heiner Koch verursacht, als er in einem Satz die Worte „Freitagsdemos“ und „Jesus“ in den Mund nahm. Koch habe Greta Thunberg, Anführerin der „Fridays for Future“-Bewegung, mit Christus verglichen, war vielerorts zu lesen. Stimmte leider nur bedingt. „Mich erinnern die Freitagsdemos ein wenig an die biblische Szene vom Einzug Jesu in Jerusalem“, hatte Koch gesagt, sich explizit auf die hohen Erwartungen des Volks am Palmsonntag bezogen und sogar hinzugefügt, er wolle Thunberg eben nicht „zu einem weiblichen Messias machen“. Koch verglich Phänomene, nicht Personen. Aber wen kümmern solche Spitzfindigkeiten, wenn man seine herrische Unduldsamkeit gegenüber diesen frechen Kindern auch noch mit einer solchen vermeintlichen Entgleisung würzen kann?