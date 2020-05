Kolumne „Total Digital“ : Corona-Demos sind erst der Anfang

Im Netz stacheln Hetzer seit Jahren zum Aufstand an. Jetzt bekommen sie Gehör. Ihr Einfallstor ist die Ignoranz vieler gegenüber der digitalen Kommunikation.

In Genf droht der Showdown : Wie die WHO zum Spielball der Supermächte USA und China wird

Ob Berlin, Stuttgart, ob in Bayern oder NRW; was wir auf den Straßen und Plätzen derzeit in Deutschland erleben, ist nur der Auftakt. Wenn die Rezession die Bürger erreicht und immer mehr Väter und Mütter ihre Jobs verlieren, werden die Proteste erst so richtig an Fahrt aufnehmen. Dann ist der Plan der digitalen Scharfmacher aufgegangen. Und alle werden sich fragen: Wo kamen diese Massen auf einmal her?