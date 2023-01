Kaum Ostdeutsche in Führungspositionen Bundesregierung will mehr Ostdeutsche in Chefetagen

Bislang ist die Quote mau. Nur 13,9 Prozent aller Führungspositionen in obersten Bundesbehörden wie Ministerien sind der Studie zufolge mit Mitarbeitern besetzt, die gebürtig aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen stammen. Zieht man als Geburtsorte nur die fünf Flächenländer heran, sind es 7,5 Prozent. Vor allem in den „höheren Führungsebenen“ ist die Unterrepräsentation auffällig. So liegt der Anteil gebürtiger Ostdeutscher in den Leitungsebenen bei 6,8 Prozent, ohne Berlin bei 4,5 Prozent. Ähnlich schaut es in der Justiz aus: Ostdeutsche machen nur 7,1 Prozent der erfassten Richter aus, ohne Berlin sind es 5,1 Prozent.