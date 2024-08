Handy-Eltern im Freibad Tödliche Ablenkung

Das ist im Grunde banal. Und natürlich halten es die meisten Eltern intuitiv so. Wenn sie kurz Nachrichten checken oder irgendwelche Freunde zum Treffpunkt am Handtuch unter dem Baum navigieren wollen, bitten sie andere Erwachsene, kurz einen Blick zu haben. Der Freibadbesuch soll ja allen Spaß machen. Aber Smartphones haben eine Eigenschaft, die viele unterschätzen. Sie absorbieren Aufmerksamkeit. Dafür werden viele Apps programmiert. Sie bieten in hoher Frequenz immer neue Anreize, um die Nutzer zu bannen – und die vergessen die Zeit. Wer kennt nicht diesen Schreckensmoment, wenn man nur kurz aufs Handy schauen wollte und plötzlich merkt, dass man hängen geblieben ist. Im Freibad kann das tödlich sein für Kinder, die den Umgang mit Wasser erst noch lernen müssen – und zu lange unbeobachtet bleiben. Erwachsene müssen also ihren Weg finden, mit dem Handy in potenziell brenzligen Situationen umzugehen. Manche packen es lieber gar nicht aus, andere schaffen es, nur kurz drauf zuschauen. Da muss sich jeder selbst befragen.