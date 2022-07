Energieversorgung : Die Angst vor dem Lieferstopp

Ein Bohrmeister inspizierte im März 2011 das Innere eines Gasrohrs. Die Pipeline Nord Stream 1 wurde im November 2011 eröffnet. Foto: Soeren Stache/dpa Foto: Soeren Stache / dpa

Düsseldorf Bundeswirtschaftsminister Habeck und Netzagentur-Chef Müller schließen einen Gas-Totalausfall im Juli nicht aus. Dann könnten Gasthermen sich aus Sicherheitsgründen abschalten und müssten einzeln entriegelt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Die Diskussion um zu wenig Gas für deutsche Haushalte und Unternehmen im Winter läuft seit Wochen. Doch mit jedem Tag, mit dem der 11. Juli näher rückt und damit der Beginn der Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1, wächst die Angst vor einem kompletten Lieferstopp – nicht nur während der Wartung, sondern darüber hinaus. Am Wochenende haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, noch besorgter als bisher über einen möglichen Totalausfall gesprochen.

Habeck warnte, wenn Deutschland es nicht schaffe, die Speicher rechtzeitig weiter zu füllen oder Gas auf anderem Wege zu beschaffen, seien „sehr, sehr angespannte, gereizte Debatten“ zu erwarten. Und Müller sagte den Funke-Zeitungen, die Frage sei, ob aus der bevorstehenden regulären Wartung von Nord Stream 1 „eine länger andauernde politische Wartung wird“ – verbunden mit dem Appell an alle Wohneigentümer, Gasbrennwertkessel und Heizkörper rasch zu überprüfen und effizient einstellen zu lassen. Eine Wartung könne den Gasverbrauch um zehn bis 15 Prozent senken. Müller: „Das muss jetzt passieren und nicht erst im Herbst.“ In einem Gespräch mit unserer Redaktion hatte Müller jüngst auf die Frage, ob er einen Lieferstopp fürchte, gesagt; „Wir können nichts ausschließen.“

Info Was das Gesetz zu Preiserhöhungen sagt Gesetz Laut Paragraf 24 des Energiesicherungesetzes sollen Versorger unter bestimmten Voraussetzungen rasch neue Preise festsetzen können. Schutz Damit soll verhindert werden, dass sie kollabieren, wenn sie teuer einkaufen müssen, aber wegen Verträgen die Mehrkosten nicht weitergeben können.

Da schwingt Sorge mit, dass bei vollständigem Ausbleiben russischer Lieferungen der Gasdruck in einigen Regionen so sinkt, dass sich die Thermen aus Sicherheitsgründen abschalten. „Diese Abschaltung müsste dann in jedem Einzelfall entriegelt werden“, sagt Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf und Schornsteinfegermeister. Dazu bestehe vor allem bei älteren Geräten ohne ausreichenden Druck die Gefahr, dass die Zündflamme verlösche. Auch da müsste ein Fachmann ran.

Und es würde dauern, bis alle Thermen wieder liefen. Entsprechend sollen die regionalen Gasspeicher gleichermaßen gefüllt werden. Der Füllstand liegt aktuell bei durchschnittlich rund 60 Prozent, aber es gibt Regionen in Niedersachsen und Bayern, in denen der Wert deutlich niedriger ist. Wird der Rückstand nicht aufgeholt, stellt sich auch die Frage, welche Betriebe man zwangsweise von der Gasversorgung abklemmen könnte, weil sie nicht systemrelevant sind. „Schwimmbäder gehören wohl nicht zum kritischen Bereich, genauso wie die Produktion von Schokoladenkeksen“, so Müller.

Systemrelevant sind viele Versorger in der Region, und um die sorgen sich die Kommunen. „Die Stadtwerke stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie fahren täglich hohe Verluste ein, denn sie müssen Gas zum fünffachen Preis einkaufen, können die Kosten aber nicht an die Endverbraucher weitergeben“, sagte Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, unserer Redaktion. Viele Menschen und Unternehmen könnten solche Preise auf Dauer nicht bezahlen. „Die Stadtwerke brauchen jetzt dringend Unterstützung. Bisher gibt es für sie keinen Rettungsschirm wie für die großen Energieunternehmen. Das muss sich ändern. Wenn die Stadtwerke in Not sind, müssen wir ihnen helfen“, forderte Sommer.