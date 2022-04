Gesellschaftskunde : Rückzug mit Folgen

Meinung Weniger als die Hälfte der Deutschen ist noch Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Das hat innerkirchliche Gründe, aber nicht nur. Was der Rückgang über die Gesellschaft verrät.

Es scheint nur eine statistische Zäsur zu sein: Nach Hochrechnungen von Experten ist heute weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung Mitglied in den beiden großen Kirchen. Doch diese Entwicklung ist eben nicht nur irgendeine Tendenz, die man achselzuckend hinnimmt, sie hat gesellschaftliche Auswirkungen. Natürlich bedeutet ein Kirchenaustritt noch nicht, dass Menschen nicht religiös oder nicht engagiert wären. Gerade im Moment gibt es auch überzeugte Christen, die sich aus Verzweiflung von der Institution Kirche abwenden, etwa das sture Festhalten an Hierarchien oder den einsichtslosen Umgang mit Missbrauchsfällen nicht mehr mittragen wollen.

Doch damit verlieren Strukturen in Deutschland an Kraft und Lebendigkeit, die eben nicht nur dröge Verwaltungssysteme sind, sondern in denen Gemeinschaft gelebt wird. In denen es auch viel unbürokratische Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Zudem verliert die Gesellschaft mit der Auflösung der Volkskirchen viele Orte, in denen Leute aus unterschiedlichen Schichten und privaten Sphären aufeinandertreffen und eben nicht nur irgendetwas konsumieren, sondern miteinander sprechen, diskutieren, feiern, Freizeit für Jugendliche organisieren, Kaffeetrinken für Senioren und so fort.