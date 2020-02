Historie der FDP : Zwischen liberal und national

Düsseldorf Der Schlingerkurs hat bei der FDP eine lange Tradition.

Düsseldorfs FDP-Chefin hielt Kurs: „Es ist besser, nicht zu regieren, als sich von Faschisten wie Höcke wählen zu lassen“, twitterte Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das hatten ihre Parteifreunde in Thüringen zunächst anders gesehen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Liberalen Schlagseite nach rechts bekommen. Seit jeher gibt es in der Partei Strömungen: Mal ist sie wirtschaftsliberal, mal sozialliberal – und manchmal eben nationalliberal. Zur FDP gehörten große Köpfe wie Ralf Dahrendorf und Außenminister Hans-Dietrich Genscher, aber eben auch zweifelhafte Figuren wie Jürgen Möllemann.

2002 sorgte der damalige NRW-Chef für einen Eklat, als er Israel scharf attackierte und Selbstmordattentate der Palästinenser verteidigte. Kritiker warfen ihm vor, mit dem Antisemitismus zu spielen. Im Bundestags-Wahlkampf ließ Möllemann Faltblätter an Millionen NRW-Haushalte verteilen, auf denen er Israels Ministerpräsidenten und den Zentralrat der Juden angriff. Die große Liberale Hildegard Hamm-Brücher verließ daraufhin ihre Partei – nach 54 Jahren Mitgliedschaft.

In der Eurokrise 2010 sorgte die FDP ebenfalls für Irritationen. Ihr Bundestagsabgeordneter Frank Schäffler trommelte gegen die Rettung von Griechenland und stimmte gegen den Rettungsschirm ESM. Dabei ging es nicht nur um Griechenland, die Eurozone stand vor der Zerreißprobe. Die Frage stand im Raum, ob die FDP grundsätzliche gegen Europa war. 2013 flog sie aus dem Bundestag. In dieser hitzigen Stimmung entstand die AfD, sie fing an als Anti-Euro-Partei und wandelte sich mit der Flüchtlingskrise zur rechtsradikalen Partei.