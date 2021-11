Weltklimakonferenz in Glasgow : Zwischen klaren Worten und konkreten Taten klafft eine riesige Lücke

Meinung Berlin Mehr Zuspitzung bei den Appellen für mehr Klimaschutz als bei der Klimakonferenz in Glasgow geht nicht. Wenn nun keine konkreten Schritte zum Erreichen der Klimaziele folgen, wird es kritisch. Nicht nur für die Glaubwürdigkeit der Klimadiplomatie. Vor allem für den Fortbestand unserer Lebensgrundlagen.

Das Arsenal der warnenden Worte ist ausgeschöpft. Mehr Zuspitzung als in den Appellen zu mehr Klimaschutz, die bei der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow zu hören waren, geht nicht. So mahnte UN-Generalsekretär António Guterres, die Staatengemeinschaft schaufle sich ihr „eigenes Grab“. UN-Klimachefin Patricia Espinosa befand, ein Weiter-so beim Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase komme einer „Investition in unsere eigene Auslöschung“ gleich. Der britische Premier Boris Johnson räumte ein, je länger man warte, desto schlimmer werde es. Und die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel gestand ein, dass man wisse, dass die Auswirkungen des Klimawandels „verheerend“ seien. Das sind nur ein paar Beispiele in einer ganzen Reihe an unheilvollen Superlativen, die die Tonlage der zweiwöchigen Klimakonferenz bisher prägen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass diese Klarheit von höchster Regierungs- und Diplomatenebene kommt. Jenen Akteuren also, die die Klimaverhandlungen führen oder zumindest maßgeblich beeinflussen können; deren Aufgabe es ist, die Warnungen in konkrete Taten umzusetzen; die sich an diesen Taten auch messen lassen müssen. Wenn nun nichts folgt, wird es kritisch. Worte können sich abnutzen.