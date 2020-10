Restaurants zu, Reisen untersagt : Bund und Länder verhängen drastische Corona-Maßnahmen

Kanzlerin Angela Merkel (Mitte), Berlins Regierender Bürgermeister (Links) und CSU-Chef Markus Söder nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch im Kanzleramt Foto: AFP/FABRIZIO BENSCH

Berlin Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sich auf neue drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geeinigt. Sie sollen bundesweit einheitlich bereits ab dem 2. November gelten und zunächst bis Ende des Monats befristet sein. Betroffene Branchen reagieren mit harscher Kritik.

Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist in dieser Zeit nur noch höchstens zehn Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands gestattet. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen sollen konsequent bestraft werden. Gastronomiebetriebe wie Bars, Clubs und Restaurants sowie Theater, Opern und Kinos werden ebenso geschlossen wie Bordelle, Schwimmhallen und Fitnesstudios. Schulen und Kitas bleiben offen ebenso wie der Groß- und Einzelhandel.

Bund und Länder reagieren damit auf den jüngsten starken Anstieg der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 14.964 neue Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Die Regierung zeigte sich besorgt darüber, dass innerhalb eines Tages 85 Menschen im Zusammenhang mit Corona starben. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den vergangenen Tagen. Eine Regierungssprecherin verwies darauf, dass sich derzeit die Zahl der belegten Intensivbetten alle zehn Tage verdoppele. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und andere Spitzenpolitiker erklärten, der zweite Lockdown in diesem Jahr sei nötig, um die Überlastung der Krankenhäuser mit Intensivpatienten zu vermeiden. Die Börsen reagierten mit einem Kurssturz auf die Beschlüsse.

„So geht es nicht weiter“, erklärte auch Berlins Regierender Bürgermeister, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller (SPD). „Wenn wir jetzt zugucken, werden wir vielen Menschen nicht helfen können“, betonte er. Die Maßnahmen seien hart, aber sie seien auf vier Wochen befristet. „Je länger wir warten, desto schwieriger wird es“, sagte CSU-Chef Markus Söder. „Wir sind ein Solidaritätsland, kein Ego-Land.“ Es habe eine große Einigkeit zwischen Bund und Ländern gegeben, die es in der jüngeren Vergangenheit oft nicht gegeben habe. „Wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie“, so Söder.

Firmen, die besonders von den neuen Corona-Regeln betroffen sind wie etwa Gastronomiebetriebe und die Veranstaltungswirtschaft, sollen große Teile ihres Umsatzausfalls vom Bund ersetzt bekommen. Kleinen Betrieben sollen bis zu 75 Prozent ihrer Umsatzausfälle erstattet werden, größeren Betrieben bis zu 70 Prozent. Vergleichsmaßstab sind die Umsätze des Vorjahresmonats, also von November 2019. Bereits gewährte Zahlungen wie Überbrückungshilfen oder Kurzarbeitergeld sollen von diesen Nothilfen abgezogen werden. Das Geld könnte aus dem Topf für Überbrückungshilfen stammen. Von den dafür vorgesehen 25 Milliarden Euro wurden bislang erst rund zwei Milliarden Euro abgerufen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wollen die Pläne für die Nothilfe an diesem Donnerstag vorstellen. Die Kosten bezifferte Scholz auf zehn Milliarden Euro für vier Wochen.

Da der Lockdown den Konjunkturaufschwung dämpfen wird, will Altmaier die Wachstumsprognose der Regierung am Freitag voraussichtlich nicht, wie bislang geplant, leicht nach oben korrigieren. Altmaier hatte bisher eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorausgesagt. 2021 soll die Wirtschaft dann wieder um 4,4 Prozent wachsen, auch dieser Wert könnte nun nach unten korrigiert werden. Wegen geringerer Steuereinnahmen und zusätzlicher Staatshilfen für die Wirtschaft wird der Bund im kommenden Jahr voraussichtlich 120 Milliarden Euro statt der bislang geplanten 96 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen müssen.