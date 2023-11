Zunächst keine Ergebnisse Zweite Tarifrunde für Länderbeschäftigte fortgesetzt

Die Gewerkschaften fordern ein Arbeitgeberangebot, das zunächst aber nicht vorlag. Erste Warnstreiks der Tarifrunde gab es am Donnerstag bereits bei Landesbeschäftigten in Kitas und an Schulen in Berlin. Die Tarifparteien streben einen Abschluss in dritter Runde Anfang Dezember an. Eine Schlichtungsvereinbarung gibt es nicht. Gewerkschaften blieben bei einem Scheitern der Tarifrunde Erzwingungsstreiks, um ihre Forderungen durchzusetzen.