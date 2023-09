„Nicht geimpft“ Zweckentfremdung von sogenanntem Judenstern sei keine Volksverhetzung

Die Zweckentfremdung des sogenannten Judensterns ist einem urteil zufolge „zweifelsohne unangebracht und geschmacklos“, erfüllt aber nicht die gesetzlichen Voraussetzungen der Volksverhetzung. Dieser erfasse nur die Verharmlosung des Völkermords an den Juden, nicht aber die Verharmlosung von deren Ausgrenzung, entschied das Oberlandesgericht (OLG) im niedersächsischen Braunschweig in einem am Mittwoch bekanntgegebenen Urteil. (Az: 1 ORs 10/23)