Ampel-Koalition zum Jahresbeginn Appelle an den Zusammenhalt – doch was bleibt davon?

Dabei haben SPD und FDP eines gemeinsam: Sie stehen in Umfragen so schlecht da, dass in den Parteizentralen wachsende Verzweiflung um sich greift. So verfolgen beide Parteien auch das Ziel, den eigenen Rückhalt in der Wählerschaft zu stärken. Angesichts der unterschiedlichen Klientel von FDP und SPD kann das innerhalb der Koalition nur in Konflikt münden. Zumal der Finanzminister ein persönliches Ziel haben dürfte: unbedingt zu verhindern, dass die FDP ein weiteres Mal aus dem Bundestag fliegt und er für ein wiederholtes FDP-Trauma verantwortlich wäre.