Lindner und der Haushalt Kein dogmatischer Sparfuchs

In Schwächephasen der Konjunktur lässt die Schuldenbremse mehr neue Schulden zu, und das ist auch gut so. Der Staat kann mit Mehrausgaben einen Teil der Schwäche abfedern. Zudem steigen ohnehin die Sozialausgaben. Im laufenden Jahr lastet aber auch die Energiepolitik auf dem Bund: Er hatte in der Gaskrise die Kosten der Förderung der erneuerbaren Energien übernommen, die früher die Stromverbraucher über die so genannte EEG-Umlage schultern mussten. Nun gehen diese Kosten durch die Decke, der Bund wird nach Schätzungen etwa neun Milliarden Euro mehr dafür ausgeben müssen als bislang geplant.