Guntram Schneider tot : Ein Kämpfer mit Herz

Berlin Der frühere NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider ist tot. Er formulierte klar und hatte das Herz am rechten Fleck.

Urgestein sagt man in unserer schnelllebigen Zeit, in der sich der Mensch stets rasch an neue Umstände anpassen muss, eigentlich nicht mehr. Auf Schneider passt der Begriff aber noch gut. Er gehörte zu jenen Politikern, die sehr genau darauf achteten, dass sich die Umstände an den Menschen anzupassen haben und nicht umgekehrt. „Das Schlimmste, was einem in der Politik passieren kann, ist , dass man von Ja-Sagern und Speichelleckern umgeben ist“, sagte er einmal.