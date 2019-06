Analyse zur Nato : Der Krieg der Sterne rückt näher

Berlin Analyse Zum ersten Mal befasst sich die Nato mit einer Weltraumstrategie. Sie will Informationen über das Ausmaß der Bedrohung sammeln und könnte in einem zweiten Schritt das Nato-Einsatzgebiet auf das All ausweiten.

Von Gregor Mayntz

Wir schrieben das Jahr 1971, als der Filmbösewicht Ernst Stavro Blofeld im James-Bond-Streifen „Diamantenfieber“ mit einem Killer-Satelliten aus dem All eine amerikanische Atomwaffe, ein russisches U-Boot und chinesische Raketen zerstörte. Und natürlich gingen die Zuschauer damals davon aus, dass das entweder pure Fantasie bleiben oder aber erst in Jahrhunderten Wirklichkeit werden könnte. Keine fünf Jahrzehnte später hat die Nato begonnen, sich auf genau diese Szenarien vorzubereiten. Bei ihrem Treffen in Brüssel beraten die Verteidigungsminister des nordatlantischen Verteidigungsbündnis an diesem Donnerstag, wie sie mit dem Weltraum als Nato-Einsatzgebiet umgehen wollen.

Wie bei der Nato üblich geben auch auf diesem Feld die USA den Takt vor. Bereits im Dezember wies Präsident Donald Trump die Streitkräfte an, ein „United States Space Command“ zu bilden, also ein US-Weltraumkommando. Es soll die Keimzelle bilden für eine eigene Teilstreitkraft. Bis Ende nächsten Jahres soll die US-Weltraumtruppe stehen. Dabei geht es jedoch, anders als in manchen Bond-Filmen, nicht darum, Militärastronauten auszubilden, um diese jederzeit ins All schießen und Außerirdische oder Spezialkräfte anderer Staaten bekämpfen zu können. Vielmehr haben die Militärs erkannt, wie verletzlich auch ihre eigene Infrastruktur ist, wenn wichtige Satelliten ausgeschaltet werden.

Info Rüstungskontrolle im All steht auf Genfer Agenda Konferenz Die Genfer Abrüstungskonferenz hat die Weltraumwaffen längst ins Visier genommen. Sie verhandelt unter dem Stichwort „Paros“ („Prevention of an Arms Race in Outer Space“) über die „Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im Weltraum“. Seit dem vergangenen Jahr befasst sich eine Expertengruppe mit Vorschlägen. Problem Die Herausforderung besteht darin, Weltraumwaffen zu definieren. Ein Satellit kann für die friedliche Geo-Ortung im Dienste des Auto-Navis genauso verwendet werden wie für die Militärspionage. Das ist „Dual Use“, doppelte Nutzbarkeit. Zudem ist es möglich, einen Kampfjet mit Raketen zu bestücken, die Ziele auf der Erde genauso zerstören können wie in der Erdumlaufbahn. Wer also einen Verzicht auf Weltraumwaffen vertraglich zusichert, behält trotzdem Waffen für den Weltraum. Lösung Ein Ausweg wäre, alle Objekte aus dem Weltraum zu verbannen, die nicht ausschließlich friedlichen Zwecken dienen. Realistisch ist das angesichts der modernen militärischen Kommunikation nicht. Bliebe die Ächtung jedes Waffeneinsatzes im und aus dem Weltraum. Auch das würde nicht verhindern, dass Staaten vorsichtshalber aufrüsten.

Ganz gleich, ob US-Präsident Barack Obama den Zugriff eines Spezialkommandos auf das Versteck des 9-11-Drahtziehers Osama Bin-Laden in Pakistan live vom Weißen Haus in Washington aus verfolgt oder ob das US-Militär mit Alliierten einen Angriff auf versprengte IS-Terroristen in Syrien startet, stets kommen Satelliten zum Einsatz. Die sind auf Umlaufbahnen rund um die Erde stationiert. Und sie sind ungeschützt.

Jüngst brachte Pakistan den Nachweis, jederzeit Satelliten zerstören zu können. Sie feuerten eine Rakete auf einen eigenen. Die Weltraumgemeinde versetzte das in helle Aufregung. Denn bei diesem demonstrativen Militärschlag vergrößerte Pakistan die Zahl der ohnehin schon als Weltraumschrott um die Erde kreisenden Metallteile. Die Schätzung belaufen sich auf eine halbe Million Trümmerteile, von denen einige Zehntausend den etwa 2000 derzeit genutzten Satelliten gefährlich werden könnten.

Der Ausfall von wichtigen Kommunikationssatelliten kann zu massiven wirtschaftlichen Folgen führen. Ganze Börsen können abstürzen. Und in einem heißen Krieg müssen die Militärs befürchten, plötzlich „blind“ zu sein, wenn ihre Satelliten ausgeschaltet werden. Die Aufklärung der gegnerischen Truppenbewegung ist nicht mehr möglich, wenn die Spionagesatelliten unbrauchbar werden, und die Befehle erreichen die Truppenteile nicht mehr, wenn die Kommunikationssatelliten fehlen.

Zwar wollen die Verteidigungsminister jetzt noch keine Entscheidung darüber treffen, ob der Weltraum zum Nato-Einsatzgebiet erklärt wird. Doch sie beraten nach Auskunft von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine allererste militärische Weltraumstrategie, einen Rahmen, wie das Bündnis künftig mit möglichen Bedrohungen aus dem All umgehen sollte. „Es ist wichtig, dass wir auch im Weltraum wachsam und widerstandsfähig sind“, sagte Stoltenberg. Die Nato müsse sich darauf vorbereiten, dass Satelliten blockiert, geknackt und in Waffen verwandelt werden könnten. In einem ersten Schritt will die Nato deshalb für die Mitgliedsstaaten zum Forum werden, auf dem sie Informationen und Fähigkeiten austauschen. In einem zweiten Schritt könnten die Staats- und Regierungschefs im Dezember den Weltraum zum Nato-Operationsgebiet erklären und damit zusätzliche Mittel freigeben.

Westliche Geheimdienste verweisen darauf, dass Russland und China längst an aggressiven Weltraumsystemen arbeiten. Frankreich war vor anderthalb Jahren alarmiert, als ein russischer Satellit einem französisch-italienischem Militärsatelliten verdächtig nahe kam. Bislang weiß das Bündnis noch nicht, wie es auf solche Vorfälle reagieren soll.

Die Befürchtungen sind groß, dass es zu einem neuen Wettrüsten im All kommen kann, obwohl die Weltgemeinschaft sich bereits auf eine friedliche Nutzung des Weltraums verpflichtet hat. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warnt: „Der Weltraum darf kein Einsatzgebiet der Nato werden, genauso wenig wir für Russland, China oder wen auch immer - alles andere ist unverantwortlich.“

Unions-Außenexperte Jürgen Hardt unterstreicht, dass die Nato ihre Bürger nur wirksam schützen können, wenn sie in der Lage sei, auf Bedrohungen „aus jeder Richtung“ angemessen zu reagieren. Deshalb sei es richtig, dass nun Szenarien geprüft und durchdacht würden. „Nur wenn wir um mögliche Gefahren wissen, können wir auf wirksame internationale Abkommen hinarbeiten, die Rüstung im Weltraum vermeiden“, unterstreicht der CDU-Politiker. Er hat jedoch zugleich schon einen Plan B im Kopf, falls es unvermeidbar sein sollte, Abwehrwaffen zu entwickeln. Es wäre dann „klug“, als Europäer einen eigenen Beitrag zu leisten.