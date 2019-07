Kostenpflichtiger Inhalt: Pegida, die AfD und der 20. Juli 1944 : Der Missbrauch des Widerstands

Pegida-Demonstranten zeigen in Dresden Anfang Februar 2016 die „Wirmer-Flagge“. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Meinung Die neue Rechte in Deutschland zeigt mit Inbrunst die schwarz-rot-goldene Flagge, gern in einer Version der Hitler-Gegner von 1944. In ihrem Namen „Ausländer raus“ zu rufen, ist aber kein Ausdruck von Geschichtsbewusstsein. Im Gegenteil: Es ist obszön.