„Zukunftstag Mittelstand“ mit 5000 Unternehmern in Berlin „Wir sind Ihnen so was von dankbar, Herr Lindner“

Beistandsbekundungen sind eine Rarität für den FDP-Vorsitzenden. Vielleicht ist Christian Lindner auch deshalb überrascht von den netten Worten, die der Chef des Wirtschaftsverbands BVMW an diesem Mittwoch beim „Zukunftstag Mittelstand“ für ihn findet. „Wir sind Ihnen so was von dankbar“, sagt Christoph Ahlhaus, der Chef des Verbands „Der Mittelstand“, wie sich der Verein BVMW heute nennt. Dankbar sei man dafür, dass die FDP in der Ampel-Regierung und in der EU regelmäßig noch Schlimmeres verhindere, sagt der frühere Hamburger CDU-Bürgermeister Ahlhaus. Dass die FDP zum Beispiel die EU-Lieferkettenrichtlinie blockiert habe, die für die Unternehmen deutlich mehr Bürokratie bedeutet hätte.