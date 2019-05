Güllestreit : Brüssel droht Deutschland mit weiterer Klage wegen zu hoher Nitrat-Belastung

Brüssel In Deutschland ist zu viel Nitrat im Grundwasser. Jetzt hat die Europäische Union den Druck auf Deutschland erhöht: Die Bundesregierung muss die Düngeregeln verschärfen. Tut sie das nicht, droht Brüssel mit einer weiteren Klage.

Im Streit über schädliches Nitrat im Grundwasser droht die EU-Kommission Deutschland mit einer weiteren Klage, falls nicht rasch die Düngeregeln für Bauern nachgeschärft werden. Dies geht aus einem Brief der Kommission an das Argrar- und das Umweltministerium in Berlin hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die beiden Ministerien wollen am Mittwoch über den Düngestreit beraten.