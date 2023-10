Zivilcourage im Netz Verschwörungsmythen erkennen und richtig handeln

Berlin · Was ist ein Grund, warum Verschwörungserzählungen im Netz so erfolgreich sind? Vielleicht, dass einfache Erklärungen in einer zunehmend komplexer werdenden Welt vielen Leuten ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Wie man solche Verschwöungsmythen erkennt und was man tun kann.

16.10.2023, 08:28 Uhr

Viele Verschwörungsmyten hat die Polizeiliche Kriminalprävention auch in einem Wimmelbild visualisert. Die Auflösung (Bild) findet sich auf „Zivile-Helden.de“. Foto: dpa-tmn/---

Überschriften und Texte kritisch lesen, Quellen und Behauptungen genau prüfen: Wer so verfährt, ist nicht automatisch immun gegen Verschwörungserzählungen, kann sie aber leichter enttarnen. Weil im Netz überwiegend die gleichen Mythen kursieren, hat die Polizeiliche Kriminalprävention auf der Seite „Zivile-Helden.de“ Dutzende solcher Erzählungen zusammengetragen – von Reichsflugscheiben über Chemtrails und der Hochfinanz bis hin zu Reptiloiden und der Klimalüge. Was macht Verschwörungstheorien so erfolgreich? Impfgegner, Echsenmenschen und der große Austausch Was macht Verschwörungstheorien so erfolgreich? Wenn aus „Spaß“ oder Unwissenheit Ernst wird Auch mögliche Radikalisierungsanzeichen werden vorgestellt, also Punkte, an denen es nicht mehr „nur“ um Mythen, sondern schon um den Grenzbereich zu politisch motivierter Kriminalität geht. Denn Ziel des Angebots ist es der Kriminalprävention zufolge, junge Menschen über Verschwörungsmythen aufzuklären, sie zum kritischen Hinterfragen zu bringen und eine mögliche Radikalisierung zu verhindern. Wie würdet Ihr entscheiden? Junge Menschen sind auch die Zielgruppe der interaktiven Videos auf „Zivile-Helden.de“, die neben Verschwörungsmythen und Radikalisierung Themen wie Antisemitismus, Gewalt und Hass im Netz behandeln. Das Spannende: Die Zuschauenden dürfen zwischendurch immer wieder entscheiden, was sie tun oder glauben würden. Diese Klicks im Video bestimmen dann tatsächlich den Ausgang der Geschichten. Prozess wegen geplanter Entführung Lauterbachs gestartet Umsturzpläne einer mutmaßlichen Terrorgruppe Prozess wegen geplanter Entführung Lauterbachs gestartet Nicht den Kopf in den Sand stecken Wer im Netz übrigens auf Inhalte stößt, die Verschwörungsmythen enthalten, sollte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern diese Inhalte am besten direkt beim jeweiligen Onlinedienst als solche melden, damit sie gelöscht werden, empfiehlt die Kriminalprävention. Und man kann Zivilcourage beweisen, indem man alle, die so etwas schreiben, posten oder teilen, darauf hinweist, dass sie Verschwörungserzählungen verbreiten. Dabei sei es aber wichtig, nicht etwa überheblich, sondern respektvoll aufzutreten.

(alwi/dpa)