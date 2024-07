Innerhalb des ersten Lebensjahrs Elternzeit für Großeltern in Schweden – auch in Deutschland denkbar?

Die Soziologin Jutta Allmendinger sieht die in Schweden eingeführte Elternzeit für Großeltern und andere enge Bezugspersonen auch als Vorbild für Deutschland. Die Idee sei „ziemlich genial“, gerade auch für Alleinerziehende, sagte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) am Mittwoch dem Radiosender WDR 5. In Schweden können Eltern seit Beginn des Julis einen Teil ihrer Elternzeit auf die Großeltern übertragen, um ihre Enkel innerhalb des ersten Lebensjahrs zu betreuen.