CDU-Generalsekretär attackiert Ampel : „Wo ist das Digitalministerium?“

Exklusiv Berlin Das künftige Ampel-Bündnis hat seinen Koalitionsvertrag vorgelegt - und die Union wundert sich. So fehle das im Wahlkampf versprochene Digitalministerium, kritisiert Generalsekretär Paul Ziemiak. Auch komme der Vertrag daher wie ein „finanziell nicht gedecktes Thesenpapier“.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak lässt am Koalitionsvertrag der künftigen Ampel-Koalition aus SPD , Grüne und FDP kein gutes Haar. Das Dokument scheine eher „ein finanziell nicht gedecktes Thesenpapier als ein Regierungsprogramm zu sein“, so Ziemiak zu unserer Redaktion.

Die Pläne beim Klimaschutz seien ebenfalls unzureichend. So hätten die Vorhaben nur noch wenig mit dem Programm der Grünen vor der Wahl zu tun. „In Wahrheit führt die Ampel vieles fort, was die letzte Bundesregierung auf den Weg gebracht hat“, betonte der Generalsekretär. „Wie die Ampel dann aber eine bezahlbare und sichere Energieversorgung gewährleisten will, dazu findet sich nichts im Koalitionsvertrag.“