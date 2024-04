Was ist möglich? Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 kann nicht erreicht werden

Die Bundesregierung wird ihr selbstgestecktes Ziel von 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030 einem Bericht zufolge verfehlen. „Selbst in einem optimistischen Szenario wäre bestenfalls ein Bestand von 8,65 Millionen E-Autos im Jahr 2030 möglich“, berichtete die Branchenzeitschrift „Automobilwoche“ in München am Montag. Mehr lasse der Markt für Pkw-Neuzulassungen nicht zu. Das Bundesverkehrsministerium hält an der Zielsetzung fest und verweist auf eine andere Studie.