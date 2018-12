„Zentrum für politische Schönheit“: Wie die „Soko Chemnitz“ offenbar viele Rechte in eine Falle lockte

Wie die „Soko Chemnitz“ offenbar viele Rechte in eine Falle lockte

Chemnitz Die Aktion hat für Aufsehen gesorgt: Das „Zentrum für politische Schönheit“ hat bei seiner Meldeaktion vermeintlicher Rechtsradikaler eine Falle gestellt.

Überraschende Entwicklung bei der umstrittenen Aktion des „Zentrums für politische Schönheit“: Die Künstler- und Aktivistengruppe hatte am Montag unter www.soko-chemnitz.de eine Internetseite freigeschaltet, auf der Fotos von mutmaßlichen Teilnehmern der rechten Demonstrationen sowie der Ausschreitungen in Chemnitz zu sehen waren.

BREAKING: Danke, liebe Nazis! It was a "honeypot". https://t.co/Sv7pG54U7y pic.twitter.com/ufGqRX7mwz

Am Mittwoch wandte sich die Gruppe erneut an die Öffentlichkeit und gab Überraschendes bekannt. Insgesamt seien bisher 1552 Teilnehmer der Demonstrationen in Chemnitz ermittelt worden. Viele Demonstranten hätten sich aber selbst entlarvt, indem sie auf der Seite nach ihrem eigenen Namen suchten. Denn die Gruppierung hatte den Besuchern der Website eine Falle (englisch: Honeypot) gestellt.